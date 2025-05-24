AB, Trump'ın gümrük tehdidine karşı hazırlıkta

BRÜKSEL, 24 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren AB'den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesi üzerine AB'nin kendi çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Sefcovic, cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada AB ile ABD arasındaki ticarete "tehditlerin değil, karşılıklı saygının yol göstermesi gerektiğini" söyledi.

Sefcovic, "AB, her iki tarafın da işine yarayacak bir anlaşmanın sağlanması konusunda tam olarak çalışmakta ve bu konuda kararlılık sergilemektedir. AB Komisyonu, iyi niyetle çalışmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.