AB Türkiye Delegasyonu Bakan Yerlikaya\'yı Ziyaret Etti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Hans Ossowski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
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