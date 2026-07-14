AB, UCM'ye Destek Verdi - Son Dakika
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AB, UCM'ye Destek Verdi

14.07.2026 15:58
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AB, ABD'nin UCM'ye yönelik tehditlerine karşı kararlı desteğini yineledi, bağımsızlık vurgusu yaptı.

ABD hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "oluşturduğu tehdidi" ortadan kaldırmaya yönelik girişim başlattığını duyurmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu UCM'ye kararlı desteğini yineledi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında, ABD hükümetinin UCM'nin "oluşturduğu tehdidi" ortadan kaldırmaya yönelik girişim başlattığı açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

El Anouni, "Tutumumuz değişmedi ve son derece nettir. AB olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) ve Roma Statüsü'nde yer alan ilkelere desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Birliğin mahkemenin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duyduğunun altını çizen el Anouni, AB'nin uluslararası adalete ve cezasızlıkla mücadeleye güçlü şekilde bağlı olduğunu da vurguladı.

El Anouni, "Mahkemeye, seçilmiş yetkililerine, personeline veya mahkemeyle işbirliği yapan kişilere yönelik saldırılar ya da tehditler kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

UCM'nin egemen devletleri hedef almadığını ve onların egemenliğine yönelik bir tehdit oluşturmadığını kaydeden el Anouni, Roma Statüsü uyarınca mahkemenin uluslararası toplumu ilgilendiren en ağır suçların failleri olan bireyler üzerinde yargı yetkisini kullandığını anımsattı.

AB Komisyonu sözcülerinden Siobhan McGarry ise "Komisyon, uluslararası ceza adaleti sisteminin temel taşlarından biri olan UCM'yi destekleme ve mahkemenin görevlerini bağımsız ve etkin şekilde yerine getirebilmesini güvence altına alma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, mahkemenin faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayabilecek diplomatik, hukuki ve mali seçenekler de dahil olmak üzere uygun tüm tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran McGarry, UCM'nin kendisi, üye devletler ve ilgili paydaşlarla yakın temas halinde olduğunu bildirdi.

ABD hükümeti, UCM'nin ABD'nin egemenliğine yönelik "oluşturduğu tehdidi" ortadan kaldırmayı hedeflediğini, bu çerçevede girişim başlattığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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