AB-Ukrayna dron girişiminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB-Ukrayna dron girişiminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB ile Ukrayna arasında dron ve anti-dron teknolojilerinin ortak geliştirilmesini amaçlayan savunma sanayisi girişiminin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. AB Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, ilk somut sonuçların yıl sonuna kadar ortaya çıkmasının beklendiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasında dron ve anti-dron teknolojilerinin ortak geliştirilmesini amaçlayan savunma sanayisi girişiminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

AB Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, girişimin Avrupa'nın dron kapasitesini Ukrayna'nın savaş alanındaki tecrübesinden yararlanarak geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Kubilius, Avrupa'nın Ukrayna'dan yalnızca dron teknolojisi ve üretimini değil, üretim süreçlerinin hızlandırılması ve kapasitenin kısa sürede artırılması konusunu da öğrenmesi gerektiğini belirtti.

AB'nin yıllık dron üretiminin yaklaşık 1,5 milyon seviyesinde olduğunu aktaran Kubilius, Ukrayna ve Rusya'nın ise yılda yaklaşık 10'ar milyon dron ürettiğini ifade etti.

Kubilius, Avrupa'nın olası kriz veya savaş koşullarında üretimini 10 milyon veya daha yüksek seviyelere çıkarabilecek kapasiteye hazır olması gerektiğini vurguladı.

Girişimin yönetim kurulunda 9 AB üyesi ülkeden ve 9 Ukraynalı şirketten temsilciler yer alıyor. Kurul üyeleri yaklaşık 400 başvuru arasından seçildi.

Girişimin öncelikleri arasında AB ve Ukrayna şirketleri arasındaki ortak girişimlerin hızlandırılması, tedarik zincirlerinin güvenliğinin güçlendirilmesi, test imkanlarının artırılması, araştırma, geliştirme ve tedarik süreçlerinin hızlandırılması bulunuyor.

Kubilius, ittifakın yalnızca bir istişare platformu olmaması gerektiğini dile getirerek, ilk somut sonuçların yıl sonuna kadar ortaya çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB-Ukrayna dron girişiminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:49
İsmail Kartal’a ulaşılamıyor Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:10:31. #.0.3#
SON DAKİKA: AB-Ukrayna dron girişiminin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement