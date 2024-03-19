AB, Ukrayna'ya 5 Milyar Euro Askeri Destek Sağlayacak

KİEV, 19 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri destek sağlamak üzere ilave 5 milyar euro (yaklaşık 5,44 milyar ABD doları) tahsis etme kararını memnuniyetle karşıladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi gün yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Konseyi toplantısında konuşan Kuleba, yardım fonu çıkarma hamlesinin Ukrayna için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Ukrayna için topçu mühimmatı satın alma inisiyatifini başlatan Çekya'ya da teşekkür eden Kuleba, inisiyatife katılan ülkeleri takdir etti.
AB Konseyi aynı günün erken saatlerinde Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya 5 milyar euro (yaklaşık 5,44 milyar ABD doları) tahsis etmişti. Fonlar, Ukrayna'ya hem ölümcül hem de ölümcül olmayan askeri ekipman ve eğitim sağlanmasında kullanılacak.
Avrupa Birliği, 2022-2024 yılları arasında Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya 6,1 milyar euro (yaklaşık 6,64 milyar ABD doları) aktardı.
Çekya ise geçtiğimiz ay AB ülkelerinin ortaklaşa 800.000 topçu mermisi satın alarak Ukrayna'ya göndermesini önermişti.
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