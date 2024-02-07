AB, Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor

AB, Ukrayna\'ya desteğini sürdürüyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın yoğun füze saldırıları nedeniyle Kiev'in güne sığınakta başladığını belirterek, AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi. Borrell, Ukrayna'ya mühimmat sağlamak için savunma sanayi kapasitesini geliştirdiklerini ve hedeflerini revize ettiklerini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise ABD Kongresinde Ukrayna'ya yardımı içeren yasa tasarısının oylanması konusunda önemli bir senaryonun gerekliliğine dikkat çekti.

07.02.2024 19:23
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın yoğun füze saldırıları nedeniyle güne sığınakta başladığını belirterek, savaşın ikinci yıl dönümü yaklaşırken AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Borrell, savaşın başından bu yana Kiev'e düzenlediği dördüncü ziyarette Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın Kiev, Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine düzenlediği yoğun füze saldırısına değinen Borrell, "Ben ve ekibim de otelimizdeki sığınağa koştuk. Binlerce Ukraynalının alışkın olduğu, savaşın başlangıcından bu yana 40 binden fazla kez yaptığı gibi." ifadelerini kullandı.

Savaşın ikinci yıl dönümü yaklaşırken AB'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yinelediğini belirten Borrell, Ukraynalı muhataplarıyla bu desteğin askeri, siyasi ve finansal boyutunu ele aldıklarını anlattı.

Borrell, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı haziran ayından önce Ukrayna için uluslararası barış zirvesinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin Ukrayna'ya mühimmat sağlamak için savunma sanayi kapasitesini geliştirdiğini söyleyen Borrell, halihazırda kapasitenin yüzde 40 oranında arttığını, yıl sonuna kadar hibe edilecek toplam mühimmat miktarının 1 milyon 155 bin civarında olacağına emin olduğunu dile getirdi.

AB, geçen yıl koyduğu ancak tutturamadığı "Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama" hedefini, "2024 sonuna kadar 1,3 milyon" olarak revize etmişti.

AB liderleri 1 Şubat'taki özel zirvede Birliğin uzun dönemli bütçesinden Ukrayna Fonu'na 50 milyar avro aktarılması konusunda anlaşmıştı. Fondan ödemelerin ilk kısmının mart ayında yapılacağı duyurulmuştu.

Kuleba'dan ABD Kongresine mesaj

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da ABD Kongresinde Ukrayna'ya da yardımı içeren paketiyle ilgili yasa tasarısının oylanması konusuna değindi.

Kuleba, "Dün Washington'dan son raporu aldım. Bazı senaryolar dedektif hikayelerini anımsatıyor, her şey çok kafa karıştırıcı, birçok faktörlere bağlı, direkt, sağa ya da sola ilerleyebilir. ABD Kongresi için temel bir senaryonun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey o kadar karışmış durumda ki; kongre üyeleri ve senatörlerin temel bir senaryo üzerinden karar vermeleri gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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