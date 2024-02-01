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AB, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaştı - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaştı

AB, Ukrayna\'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB), bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, liderler zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk aldığını belirtti. AB Komisyonu, gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk fonun dahil edilmesini istemişti. Macaristan ise bu karara karşı çıkmıştı.

01.02.2024 13:50
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Avrupa Birliği (AB), bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, özel liderler zirvesi başladığı sırada sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Michel, "27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

Bunun Ukrayna için "istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir" destek garantisi anlamına geldiğini belirten Michel, "AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor. Tehlikenin boyutunun farkındayız." mesajını paylaştı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında bir araya gelmişti.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk fonun dahil edilmesini istiyordu. 26 üye buna destek verirken, Macaristan çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oy birliği gereken kararı veto etmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaştı - Son Dakika
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