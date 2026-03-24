AB Üyeliği İçin Değişim Zamanı

24.03.2026 15:14
Marta Kos, AB genişleme metodolojisinin değişmesi gerektiğini belirtti, Ukrayna'nın üyeliği zor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, genişleme konusunda mevcut durumun sürdürülemeyeceğine işaret ederek metodolojinin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kos, Politico haber kuruluşu tarafından Brüksel'de düzenlenen "Rekabetçi Avrupa Konferansı"nda konuştu.

Ukrayna'nın AB üyeliği hakkında konuşan Kos, "Herkes biliyor ki Ukrayna'nın 1 Ocak 2027 itibarıyla AB'ye üye olması mümkün değil." dedi.

Kos, Ukrayna'nın yakın gelecekte NATO'ya üye olamayacağını bu nedenle güvenlik garantileri aradığını ifade ederek, "AB üyeliği de Ukrayna için, diğer aday ülkelerde olduğu gibi bir güvenlik garantisi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin genişleme metodolojisiyle ilgili değişiklik yapılması gerektiğine işaret eden Kos, mevcut durumun sürdürülemez olduğuna dikkati çekti.

Marta Kos, bu konuda üç farklı seçeneğin ele alınabileceğini belirterek bunun ilkinin mevcut durumun korunması, ikincisinin "geliştirilmiş entegrasyon" ya da "kademeli üyelik", üçüncüsünün ise üyelik olduğunu kaydetti.

Bu konuda üye devletlerin kararı olmadan ilerlemenin mümkün olmadığını belirten Kos, "kademeli üyelik"le bir ülkenin AB'nin belirli bir politika alanına entegre olabildiğinde, henüz tam üye olmadan da bazı hakların kendisine tanınıp tanınamayacağı sorusunu gündeme getirdiğini söyledi.

"İzlanda'da 'evet' oyu çıkarsa biz hazırız"

İzlanda'da AB üyelik müzakerelerine ilişkin ağustos ayında referandum yapılacağını anımsatan Kos, "Elbette karar İzlanda halkının elinde. Eğer 'evet' oyu çıkarsa biz hazır olacağız." dedi.

Kos, İzlanda'nın özel bir duruma sahip olduğunu belirterek ülkenin halihazırda AB'ye entegrasyon için gerekli olan en zor başlıkları tamamlamış olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda İzlanda'nın demokrasi ve Avrupa değerleri açısından da oldukça ileri bir seviyede olduğuna işaret eden Kos, "Bu nedenle süreç gerçekten hızlı ilerleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Kos, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
