AB ve ASEAN, Bölgeler Arası İşbirliğini Geliştirme Taahhüdünü Teyit Etti

Avrupa Birliği (AB) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), bölgeler arası ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirme taahhüdünü teyit etti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 24. AB-ASEAN bakanlar toplantısı yapıldı.
Toplantının açılışında AB adına konuşan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin, Güneydoğu Asya bölgesi ile stratejik ortaklığa büyük önem verdiğini belirterek, bunları daha da derinleştirmekle ilgili kararlılığı vurguladı.
ASEAN adına söz alan Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, konuşmasında uluslararası hukuk vurgusu yaptı.
Manalo, her iki birliğin uluslararası hukuka dayalı düzene bağlı kalma ve sadece kendi bölgelerinde değil, dünyanın geri kalanında da barış, istikrar ve refahın korunmasında ortak sorumluluk taşıdığını söyledi.
Toplantı ardından kabul edilen ortak bildiride taraflar, karşılıklı yatırımları artırma, sağlık, ekonomi, iklim ile ilgili krizlerle mücadelede işbirliğini yoğunlaştırma taahhüdünü teyit etti.
AB, Çin ile rekabeti bağlamında Asya Pasifik bölgesine özel önem atfediyor.
Borrell, bölgeye ilişkin değerlendirmelerinde sık sık "uzak olduğu gerekçesiyle sadece ticaret ve yatırım bağlamında yaklaşma yanılgısına düşülmemesi, her alanda yakın ilişkiler kurulması gerektiği" mesajlarını veriyor.
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