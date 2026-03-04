AB ve İspanya, Trump'a Dayanışma Mesajı Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB ve İspanya, Trump'a Dayanışma Mesajı Gönderdi

04.03.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Başkanı Costa, İspanya'nın ABD ile gerginliğinde dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ABD Başkanı Donald Trump ile İran kriziyle ilgili yaşadığı gerginlikte tam dayanışma mesajı verdi.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sanchez ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

AB'nin İspanya ile tam dayanışmasını ilettiğini bildiren Costa, "AB, üye devletlerinin çıkarlarının her zaman tam olarak korunmasını sağlayacaktır. Uluslararası hukuk ilkelerine ve dünyanın her yerindeki kurallara dayalı düzene olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump da Sanchez'e tepki göstererek, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve İspanya, Trump'a Dayanışma Mesajı Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:00:32. #.0.4#
SON DAKİKA: AB ve İspanya, Trump'a Dayanışma Mesajı Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.