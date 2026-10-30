AB ve Kanada zirvede gelecek için ittifak ve dijital ticaret anlaşması açıklayacak

Avrupa Birliği (AB) başkanları, Kanada ile yapılacak zirve toplantısı öncesinde bu ülke ile mevcut ortaklığın ötesine geçen bir ilişki kurmak istediklerini belirterek, bu tür bir girişimin diğer güvenilir ortaklara da açık olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Montreal'deki AB-Kanada Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Costa, iki taraf arasındaki ilişkilerin ticaret, güvenlik, savunma, iklim ve teknoloji alanlarının ötesinde ortak tarih ve demokratik değerlere dayandığını söyledi.

Kanada'nın Avrupa'nın farklı ülkelerinden milyonlarca göçmeni kabul ederek toplumuna kazandırdığını anımsatan Costa, AB'nin bu ortak tarih üzerine kurulu ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.

Costa, Kanada'yı Avrupa dışındaki ortakları arasında "en Avrupalı" olarak nitelendirerek, demokrasi, insan onuru, çoğulculuk ve hukukun üstünlüğü konusunda aynı değerleri paylaştıklarını ifade etti.

Zirvede "gelecek için ittifak" girişimini başlatacaklarını bildiren Costa, "İlişkimiz o kadar ayrıcalıklı ki yeni bir şey oluşturmak istiyoruz. Basit bir ortaklığın ötesine geçmek ancak Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe kadar gitmemek." dedi.

Von der Leyen'in Kanada'yı AB'nin ortak üyesi yapma fikrini ortaya koyduğunu anımsatan Costa, "Onun hedefini paylaşıyorum. Bu terim ya da başka bir terim kullanılsın, bir şey açık: Ortaklığımız mümkün olan en yakın, en derin ve en benzersiz ortaklık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İşletmeler, çalışanlar, araştırmacılar ve öğrenciler için fırsatlar oluşturmak istediklerini belirten Costa, bağımlılıkları azaltmayı, istihdam yaratmayı, güvenliği, rekabet gücünü ve refahı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Costa, "İttifakımız ve ortaklığımızla AB ve Kanada, yalnızca değişen bir dünyaya yanıt vermiyor. Geleceğin dünyasının şekillenmesine katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Dijital ticaret anlaşması açıklanacak

AB ve Kanada'nın 2016'da imzaladığı stratejik ortaklık ve ticaret anlaşmalarının sonuç verdiğini belirten Costa, karşılıklı pazarların açılmasının Atlantik'in iki yakasındaki işletmeler, çalışanlar ve tüketiciler için fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.

Costa, 2025'te mal ve hizmet ticaretinin 130 milyar avroyu aştığını bildirerek, bunun açık ve kurallara dayalı ticari ilişkilerin ortak refah sağlayabileceğini gösterdiğini söyledi.

İlişkileri daha da derinleştirmek istediklerini vurgulayan Costa, "Yarınki zirvemizde Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nı (CETA) tamamlayacak bir dijital ticaret anlaşması açıklayacağız." dedi.

Costa, stratejik sanayiler, enerji, kritik kaynaklar ve havacılık-uzay sektörlerinde ortak yatırımları teşvik ederek tedarik zincirlerini daha fazla bütünleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Von der Leyen'in mesajı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de zirve kapsamında düzenlenen Kanada-AB İş Forumu çerçevesindeki yuvarlak masa toplantısının açılışında, zirvenin iki taraf arasındaki ilişkiler açısından özel bir nitelik taşıdığını söyledi.

Von der Leyen, "Bu, ilişkilerimizi nasıl yöneteceğimize ilişkin bir zirve değil, ortaklığımızı ve ilişkilerimizi nasıl yeniden tasarlayıp bir üst seviyeye taşıyabileceğimiz sorusuna odaklanan bir zirve." dedi.

AB ile Kanada'nın her zaman yakın ilişkiler içinde olduğunu belirten von der Leyen, artık yeni ufukları değerlendirdiklerini ve ortaklığı mümkün olan en üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

"Diğer güvenilir ortakların katılımına da açığız"

İlişkileri geliştirme çabalarının aynı zamanda "gelecek için ittifak" oluşturmayı kapsadığını anlatan von der Leyen, bunun daha geniş bir kavram olduğuna dikkati çekti.

Von der Leyen, "Burada çekirdeği, böyle adlandırabilirsem, AB ve Kanada oluşturuyor. Elbette benzer görüşleri paylaşan diğer güvenilir ortakların katılımına da açığız." ifadelerini kullandı.

Girişimin önemli konularda ortak bir alan oluşturmayı amaçladığını aktaran von der Leyen, kritik ham maddeler, dayanıklı tedarik zincirleri ile savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini bu kapsamda sıraladı.

Von der Leyen, zirvenin iş dünyası liderlerinin görüşlerinin dinlendiği bir forumla başlamasının anlamlı olduğunu kaydetti.