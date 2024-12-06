AB ve MERCOSUR Görüşmeleri Uruguay'da - Son Dakika
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AB ve MERCOSUR Görüşmeleri Uruguay'da

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Uruguay'da serbest ticaret anlaşması müzakerelerini görüştü.

06.12.2024 08:16
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ve MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Uruguay'a ziyarette bulundu.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, başkent Montevideo'daki hükümet merkezinde toplantı düzenledi.

Uruguay Dışişleri Bakanı Omar Paganini, yaptığı basın toplantısında, AB ile MERCOSUR serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Serbest ticaret anlaşmasının önemine vurgu yapan Paganini, "AB-MERCOSUR anlaşması müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi görüştük. Bu anlaşma, sadece iki taraf için ekonomik anlamda değil, yaklaşık 800 milyon insanı bir araya getirecek bir pazar yaratacak." ifadesini kullandı.

Paganini, MERCOSUR üyesi devlet başkanlarının, von der Leyen ile bir araya geleceğini aktararak, "Son aşamadayız. Umarım liderler bir metin üzerinde anlaşmaya varıldığına dair nihai kararı verebilecekler. Metin neredeyse hazır." diye konuştu.

65. MERCOSUR Zirvesi, Montevideo'da üye devletlerin Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanlarının bir araya geldiği toplantıyla başladı.

Zirvede, Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve tam üyelik sürecinde son aşamaya gelen Bolivya'nın dışişleri bakanlarının katıldığı Ortak Pazar Konseyi LXV Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Bu arada von der Leyen, AB ve MERCOSUR anlaşmasına ilişkin açıklamasında, " Latin Amerika'ya ulaştık. AB-MERCOSUR anlaşmasının bitiş çizgisi göründü. Hadi çalışalım." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Uruguay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve MERCOSUR Görüşmeleri Uruguay'da - Son Dakika

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