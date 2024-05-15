AB ve NATO, Gürcistan'ın yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını eleştirdi - Son Dakika
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AB ve NATO, Gürcistan'ın yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını eleştirdi

AB ve NATO, Gürcistan\'ın yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısını eleştirdi

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Gürcistan Parlamentosunda kabul edilen 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasa tasarısını eleştirerek, ülkenin AB ve NATO üyelik sürecinin devam edebilmesi için karardan dönme çağrısı yaptı. AB ve NATO yetkilileri, Gürcistan halkıyla dayanışma mesajı vererek, sivil toplum temsilcileri, siyasi liderler ve gazetecilere yönelik gözdağı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, Gürcistan'ın insan haklarını koruması, sivil toplumun ve medyanın özgürce faaliyet gösterebilmesi gibi adımların atılması gerektiği vurgulandı.

15.05.2024 20:55
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Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Gürcistan Parlamentosunda "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının kabul edilmesini eleştirerek, ülkenin bu iki örgüte üyelik sürecinin devam edebilmesi için karardan dönme çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun ortak açıklamasında, Gürcistan halkıyla dayanışma mesajı verilerek, "Sivil toplum temsilcileri, siyasi liderler ve gazetecilerin yanı sıra ailelerine yönelik gözdağı, tehdit ve fiziksel saldırılar kabul edilemez. Gürcistan makamlarını belgelenen bu eylemleri soruşturmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gürcistan'a "belirlenen 9 adımın atılması koşuluyla adaylık statüsü verildiğinin" hatırlatıldığı açıklamada, bunlar arasında insan haklarının korunması, sivil toplum ve medyanın özgürce faaliyet gösterebilmesi olduğu aktarıldı.

Yasanın "büyük protestolar ve uluslararası toplumun açık çağrılarına rağmen" kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, "AB, yasanın ruhu ve içeriğinin AB temel normları ve değerleriyle uyumlu olmadığını açıkça ve defalarca ifade etmiştir." denildi.

Açıklamada Gürcistan hükümeti, "yasayı geri çekmeye" çağrılarak, şunlar kaydedildi:

"Örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü Gürcistan'ın Ortaklık Anlaşması ve AB'ye katılım yolundaki taahhütlerinin merkezinde yer alan temel haklar iken, bu yasa sivil toplum ve bağımsız medyanın çalışmalarını baltalayacaktır. Bu yasanın kabul edilmesi Gürcistan'ın AB yolundaki ilerlemesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bundan sonra izlenecek yol konusunda seçim Gürcistan'ın elindedir."

NATO'dan Gürcistan'a "karardan dönme" çağrısı

NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina ise X hesabından yaptığı paylaşımda, kabul edilen tasarının "yanlış yönde atılmış bir adım olduğu" yorumunu yaptı.

Colomina, düzenlemenin ülkeyi NATO'ya entegrasyonundan uzaklaştıracağı uyarısı yaparak, "Gürcistan'ı rotasını değiştirmeye ve barışçıl protesto hakkına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcistan'daki tartışmalı tasarı

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına Parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda dün yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı olması gerekiyor.

Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı yasayı veto edebilir

Yasa, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye gönderilecek. Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamalarda, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı veto ederse yasa yeniden Parlamentoda görüşülecek.

Kaynak: AA

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