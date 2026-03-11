AB ve Ürdün'den Lübnan'a Yardım Gönderildi

Avrupa Birliği (AB) ve Ürdün, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen ailelere destek amacıyla Lübnan'a insani yardım gönderdi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, AB'nin desteğiyle ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla oluşturulan "insani hava köprüsü" kapsamında gönderilen ilk yardım uçağının Lübnan'a ulaştığını açıkladı.

Seyyid, uçakta 45 ton acil yardım malzemesi bulunduğunu, bu yardımların temel ihtiyaç ürünleri ile ilk yardım ekipmanlarını içerdiğini ve barınma merkezleri aracılığıyla en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaştırılacağını belirtti.

Ürdün, Suriye üzerinden 25 tır yardım gönderi

Öte yandan Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün, İsrail saldırıları ve tehditleri nedeniyle yerinden edilen kişilere yardımda bulundu.

Bu kapsamda Ürdün tarafından gönderilen insani yardımları taşıyan 25 tırdan oluşan konvoy, Suriye üzerinden Lübnan'a giriş yaptı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Ürdünlü mevkidaşı Cafer Hassan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek gönderilen yardımlar için teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının yaklaşık 780 bine ulaştığı bildirilmişti.