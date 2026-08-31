AB, Yangınlarla Mücadelede Acil Müdahale Üzerinde Durdu - Son Dakika
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AB, Yangınlarla Mücadelede Acil Müdahale Üzerinde Durdu

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Von der Leyen, AB'nin yangınlarla mücadelesini ve acil durum ekiplerinin önemini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi'ni (ERCC) ziyaret ederek afetlerle mücadelede son durum hakkında bilgi aldı.

Von der Leyen, Brüksel'deki ERCC binasında yaptığı konuşmada, Avrupa'da bu yaz yaşanan orman yangınlarıyla mücadelede acil durum müdahale ekiplerinin önemine dikkati çekerek ekiplere teşekkür etti.

AB Komisyonu Başkanı, nisandan bu yana AB Sivil Koruma Mekanizmasının 8 farklı ülkede orman yangınlarıyla mücadele için 10 kez aktif hale getirildiğini aktardı.

Dünya genelinde daha yüksek sıcaklıklar ve düzensiz yağışların görüldüğünü kaydeden von der Leyen, bu durumun ekiplerin karşılaştığı acil durumların niteliğini değiştirdiğini vurguladı.

Von der Leyen, şiddetli yangınlar nedeniyle üye ülkelerdeki ulusal rezervlerin "muazzam baskı altında" kaldığını belirterek, "Temel ilke, ulusal kapasiteler zorlandığında Avrupa'nın devreye girmesidir." diye konuştu.

Bu yaz yaşanan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, şiddetli orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Yangınlarla Mücadelede Acil Müdahale Üzerinde Durdu - Son Dakika

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