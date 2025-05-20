AB Yaptırımlarını Kaldırdı, Suriye Memnun - Son Dakika
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AB Yaptırımlarını Kaldırdı, Suriye Memnun

Suriye, AB'nin yaptırımları kaldırmasını 'tarihi bir adım' olarak değerlendirdi, işbirliği vurgulandı.

20.05.2025 22:05
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi, kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin devrik Beşşar Esed rejimi döneminde uygulamaya koyduğu tüm ekonomik yaptırımları kaldırma kararının, "Suriye-Avrupa ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladığı" belirtildi.

Açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı, AB'nin kendi yasal çerçevesi ve hukuk devleti ilkeleriyle tam uyum içinde bu kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yaptırımlar, amaçlarına ulaşıldığında yeniden gözden geçirilmelidir. Bu adım, AB'nin hem hukuki hem diplomatik anlamda yapıcı angajmana ve Suriye'nin istikrara, insan haklarına ve ekonomik kalkınmaya dayalı bir geleceğe geçişine verdiği desteği ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kararın aynı zamanda "Suriye halkının uzun süredir devam eden mücadelesine ve direncine bir saygı duruşu" olduğu vurgulandı.

Yaptırımların kaldırılmasının Avrupa'da yaşayan Suriyelilere ülkelerine yeniden yatırım yapma ve geri dönerek yeniden inşa sürecine katkıda bulunma fırsatı sunacağına işaret edilen açıklamada, Suriye ile Avrupa arasındaki siyasi ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi için de önemli bir zemin oluştuğu belirtildi.

Suriye hükümetinin yeni dönemde Avrupalı şirketler ve yatırımcılarla işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğu ifade edilerek, ekonomik toparlanmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek uygun ortamın hazırlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Avrupa uzun süredir insani yardımları, mültecilere ev sahipliği ve adalet ilkesine bağlılığıyla Suriye halkının yanında olmuştur. Bugün Suriye'nin ihtiyacı, daha fazla dost ve ortak, daha az engeldir. Gerçek işbirliklerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu ilişkinin insani yardımdan öteye taşınarak gerçek bir ekonomik ve siyasi ortaklığa dönüşmesini umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye adına, AB'ye, üye ülkelere ve Avrupa halklarına teşekkür edilerek, karşılıklı saygı ve ortak bir gelecek vizyonuna dayanan yeni bir işbirliği dönemine hazır olunduğu kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına karar verildiğini bildirmişti.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

AB, rejimin devrilmesinin ardından 24 Şubat 2025'te Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurarak bu konuda ilk adımı atmıştı.

AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Yaptırımlarını Kaldırdı, Suriye Memnun - Son Dakika

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