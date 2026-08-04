AB'yi Bölmek İçin Kullanılan Göç Krizi - Son Dakika
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AB'yi Bölmek İçin Kullanılan Göç Krizi

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Fransa İçişleri Bakanı Nunez, Sebte'deki göç krizinin AB'yi bölmek için kullanıldığını eleştirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan "düzensiz göçmen krizinin bazı çevrelerce Avrupa Birliği'ni (AB) bölmek için kullanılmasını" eleştirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Nunez, AB İçişleri Bakanları'nın Sebte'de yaşanan düzensiz göç girişimini ele almak üzere videokonferans yoluyla düzenledikleri olağanüstü toplantının ardından basına açıklamada bulundu.

Mevkidaşlarıyla krize ilişkin son derece verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Nunez, "istisnasız tüm ülkelerin İspanya ile dayanışmasını dile getirdiğini???????" kaydetti.

Nunez, Sebte'deki durum nedeniyle gündeme gelen "Schengen Bölgesi meselesinin aslında sorun değil çözüm olduğu" konusunda da mutabık kaldıklarını belirtti.

Sebte'deki krize ilişkin bazı fotoğrafların yabancı devletler tarafından AB'nin göç politikasını eleştirmek ve Birliği bölmek için kullanıldığını dile getiren Nunez, AB ülkeleriyle birlikte bu durumu kınadıklarını vurguladı.

Nunez, "(Toplantıda) Tüm ülkelerin içişleri bakanları (bölünmenin) en kötü kelime olduğu ve bu bölünmenin kesinlikle önlenmesi gerektiği konusunda hemfikirdi." diye konuştu.

Sebte krizinin AB'nin göç politikaları nedeniyle eleştirilmesine yol açtığını ancak AB'ye giren düzensiz göçmen sayısında son iki yılda yüzde 55 azalma olduğunu belirten Nunez, göç konusunda yapılacak çok şey olmasına rağmen bu başarıların memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Bununla birlikte Nunez insan kaçakçılığı ile daha güçlü mücadele edilmesi gerektiği konusunda AB ülkelerinin mutabık olduğunu söyledi.

Bu suç şebekelerinin AB'ye düzensiz göçmen akışında büyük rol oynadığını ifade eden Nunez, şebekelerin göç rotalarının ortadan kaldırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Nunez, sınırda iltica politikasının uygulanmasını öngören AB Göç ve İltica Paktı'nın da üye devletler tarafından desteklendiğinin altını çizdi.

AB sınır koruma ajansı Frontex içinde dahil İspanya'ya her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını yineleyen Nunez, Fransa-İspanya sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını hatırlattı.

Öte yandan Nunez, İtalya sınırında da kontrolleri güçlendirme kararı aldıklarını duyurdu.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'yi Bölmek İçin Kullanılan Göç Krizi - Son Dakika

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