AB, Yolsuzlukla Mücadele Tasarısını Onayladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu, yolsuzlukla mücadele için üye ülkelerin ulusal strateji geliştirmesini öngören tasarıyı onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesini öngören karar tasarısını onayladı.

AP Genel Kurulu, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin karar tasarısını 21 aleyhte oya karşı 581 lehte oyla kabul etti.

AP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni düzenlemede, rüşvet, zimmete geçirme, adaleti engelleme, görevin yasa dışı şekilde kullanılması gibi yolsuzlukla ilgili suçlara AB genelinde ortak tanımlama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, düzenlemenin, üye ülkelerle Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) gibi AB kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğinin altı çizildi.

Düzenlemeyle üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede ulusal strateji geliştirmesinin ve bunları düzenli olarak güncellemesinin öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, düzenlemenin özellikle birden fazla AB ülkesini ilgilendiren yolsuzluk davalarında yasaların uygulanmasındaki eksiklikleri gidermeye yardımcı olacağı kaydedildi.

AB Komisyonu, 3 Mayıs 2023'te yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tasarının hazırlanması için öneride bulunmuştu.

Bu konudaki çalışmaların başlamasının ardından AB Konseyi ve AP, 2 Aralık 2025'te tasarı konusunda anlaşmaya varmıştı.

AP'nin ilgili komitesi, 27 Ocak 2026'da tasarıyı 11 aleyhte oya karşı 54 lehte oyla kabul etmiş ve böylece tasarı Genel Kurul'a taşınmıştı.

Düzenleme, bugünkü aşamadan sonra AB Konseyinin son onayına sunulacak ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 00:45:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.