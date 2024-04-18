Abana-Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle trafiğe kapatıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde heyelan önleme çalışmaları kapsamında yapılacak olan çalışmalar nedeniyle Abana- Çatalzeytin kara yolu 15 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Yeşilyuva köyünde kara yolundaki heyelanın önlenmesi için çalışma başlattı. Fore kazık metodu ile yürütülecek olan çalışmalar süresince Çatalzeytin ile bağlantıyı sağlayan kara yolu da araç geçişine kapatıldı.
Bölge Müdürlüğü, kara yolunu kullanacak olan sürücülerin Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyünün Isırganlık mevkisi üzerinden Çatalzeytin'e geçiş yapabileceği bilgisini paylaştı.
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı. Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine giderek esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Melek Soylu'nun taziyesine katılan Vali Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi ve dua etti. Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Vali Atay, ziyaretlerinin ardından Şeyhan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, İranlı olduğu öğrenildi.
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