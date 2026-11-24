Abant'ta kar yağışı etkili oldu, milli parkta yürüyüş yapanlar fotoğraf çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abant Gölü Milli Parkı'nda gece başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı; milli park yer yer ince beyaz örtüyle kaplandı. Kar aralıklarla sürerken ziyaretçiler yürüyüş yapıp fotoğraf çekti, Marmaris'ten karavanla gelen Hayri Kacar manzaranın eşsiz olduğunu söyledi.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Milli parkta gece saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Yer yer ince beyaz örtüyle kaplanan milli parkta kar yağışı aralıklarla devam etti.
Abant'a gelenler, kar yağışı altında yürüyüş yaparak ve fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçirdi.
Eşiyle Marmaris'ten Abant'a gelen Hayri Kacar, AA muhabirine, yaz kış farklı yerleri görmek için dolaştıklarını söyledi.
Abant'a karavanla geldiklerini belirten Kacar, "Abant'ın manzarası eşsiz. Gördüğümüz güzel manzaraları arkadaşlarımıza anlatıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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