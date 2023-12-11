ABB, 4,5 yılda 80 bine yakın sahipsiz hayvana kısırlaştırma işlemi uyguladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yapılan kısırlaştırma faaliyetleri ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin; "Her geçen gün sayısı artmakla birlikte 4,5 yılda 79 bin 714 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulanmıştır. Eski dönemden yaklaşık 3 kat fazla kısırlaştırma yapılmıştır. İlçe belediyelerinin uygulamaları ile toplam sayı 100 binin üzerine çıkmıştır. Bu oranların dışında yer alan tüm paylaşım ve haberler gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sokak hayvanları için yaptığı kısırlaştırma faaliyeti hakkında bazı sosyal medya hesaplarından yapılan ve manipülasyon içeren paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. ABB' nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Başkent genelinde hizmet veren 13 özel hayvan hastanesiyle birlikte Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmasını yapmıştır. Bu proje, Türkiye'de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmiştir. İhaleyi alan firma bir yıl sonra ekonomik krizden dolayı zarar ettiği gerekçesiyle sözleşmeden tek taraflı çekilmiştir. Bu konuda yeni ihale çalışmalarına 1 Kasım 2023 tarihinde başlanmış olup 5 Ocak 2024 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Bu süreçte Belediye ekiplerimizin çalışması aralıksız olarak devam etmektedir.

Her geçen gün sayısı artmakla birlikte 4,5 yılda 79 bin 714 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uygulanmıştır. Eski dönemden yaklaşık 3 kat fazla kısırlaştırma yapılmıştır. İlçe belediyelerinin uygulamaları ile toplam sayı 100 binin üzerine çıkmıştır. Bu oranların dışında yer alan tüm paylaşım ve haberler gerçek dışıdır."