Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dışişleri Şehitleri Anıtı yapacak

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Zafer Parkı içerisine, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçiler anısına "Dışişleri Şehitleri Anıtı" yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilerin anısını Kızılay Zafer Parkı içerisine yapılacak "Dışişleri Şehitleri Anıtı" ile yaşatacak.