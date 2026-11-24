(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, çocuklarımızın geleceğine umut olan, sevgiyle ve özveriyle nice nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emekleriniz çok kıymetli, iyi ki varsınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, çocuklarımızın geleceğine umut olan, sevgiyle ve özveriyle nice nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emekleriniz çok kıymetli, iyi ki varsınız."