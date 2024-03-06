Güncel

1- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 11.00)

2- İzmir Valisi Süleyman Elban kolluk kuvveti amirleri ile birlikte, yılın ilk 2 aylık döneminde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş konularına ilişkin istatistiki verilerin de paylaşılacağı basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ 11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Merkezi'nde İliç Raporu ile ilgili basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12: 30)

4- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Sosyal Yaşam Merkezi Açılış Töreni ile Bağcılar Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 12: 30-16: 00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Çatalca, Bayrampaşa ve Rami'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/11: 30-13: 30-16: 30)

6- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya ve Elazığ mitinglerinde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/13.30-16.30)

7- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, ardından Uşak'ta il başkanlığının önünde halka seslenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 14.00-17.00)

8- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlık'ta Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 10.40)

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