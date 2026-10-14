ABB Başkanı Yavaş, 563 oyla TESK Başkanı seçilen Yiğiner'e esnafa destek mesajı verdi - Son Dakika
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ABB Başkanı Yavaş, 563 oyla TESK Başkanı seçilen Yiğiner'e esnafa destek mesajı verdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TESK Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Görüşmede Yavaş esnafa yönelik destek çalışmalarına değindi, esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi; 30 Eylül'de 563 oyla başkan seçilen Yiğiner'e başarı diledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TESK Genel Merkezi'ndeki görüşmede Yavaş, esnaf ve sanatkarlara yönelik destek çalışmalarına değindi.

Esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yavaş, Yiğiner ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini iletti.

Yiğiner, TESK'in 30 Eylül'de gerçekleştirilen 22'nci Olağan Genel Kurulu'nda 563 oyla konfederasyon başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABB Başkanı Yavaş, 563 oyla TESK Başkanı seçilen Yiğiner'e esnafa destek mesajı verdi - Son Dakika
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