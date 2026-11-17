ABB Başkanı Yavaş, Sözcü TV'ye Yargıtay dosyası gerekçesiyle kayyuma tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Yavaş, Yargıtay'ın bozduğu dosyanın gerekçe gösterildiğini, gerekçedeki fiilin Sözcü TV henüz yayında değilken yaşandığının belirtildiğini söyleyerek 'Ülkemiz bu görüntüleri hak etmiyor' dedi.
(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, " Yargıtay'ın bozduğu bir dosya gerekçe gösterilerek Sözcü TV'ye kayyum atanıyor. Üstelik gerekçe gösterilen fiilin, Sözcü TV'nin henüz yayın hayatında olmadığı bir döneme ait olduğu belirtiliyor. Hukukun temelinde adalet, demokrasinin temelinde ise özgür basın vardır. Ülkemiz bu görüntüleri hak etmiyor" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Yargıtay'ın bozduğu bir dosya gerekçe gösterilerek Sözcü TV'ye kayyum atanıyor. Üstelik gerekçe gösterilen fiilin, Sözcü TV'nin henüz yayın hayatında olmadığı bir döneme ait olduğu belirtiliyor. Hukukun temelinde adalet, demokrasinin temelinde ise özgür basın vardır. Ülkemiz bu görüntüleri hak etmiyor."
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