(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, " Yargıtay'ın bozduğu bir dosya gerekçe gösterilerek Sözcü TV'ye kayyum atanıyor. Üstelik gerekçe gösterilen fiilin, Sözcü TV'nin henüz yayın hayatında olmadığı bir döneme ait olduğu belirtiliyor. Hukukun temelinde adalet, demokrasinin temelinde ise özgür basın vardır. Ülkemiz bu görüntüleri hak etmiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yargıtay'ın bozduğu bir dosya gerekçe gösterilerek Sözcü TV'ye kayyum atanıyor. Üstelik gerekçe gösterilen fiilin, Sözcü TV'nin henüz yayın hayatında olmadığı bir döneme ait olduğu belirtiliyor. Hukukun temelinde adalet, demokrasinin temelinde ise özgür basın vardır. Ülkemiz bu görüntüleri hak etmiyor."