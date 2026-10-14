ABB Başkanı Yavaş, TESK Başkanı Yiğiner\'i ziyaret etti, esnafa destek mesajı verdi

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. TESK Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Yavaş, esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. TESK Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Yavaş ve Yiğiner bir süre sohbet etti. Görüşmede esnaf ve sanatkarlara yönelik destek çalışmalarına değinen Yavaş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yiğiner ve Yönetim Kurulu üyelerine "Hayırlı olsun" diyerek başarı dileklerini ileten Yavaş, Yiğiner'e Atatürk tablosu hediye etti.

Yiğiner, TESK'in 30 Eylül 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen 22'nci Olağan Genel Kurulu'nda 563 oyla konfederasyon başkanlığına seçilmişti.