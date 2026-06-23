Abb'den Kırsal Mahallelere Yangın Söndürme Tankeri Desteği: Bu Yıl 128 Tanker Daha Dağıtılacak

(ANKARA) - ABB, kırsal mahallelerde olası yangınlarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yangın söndürme tankeri dağıtımına ve eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 546 yangın söndürme tankeri teslim edilirken, 2026 yılı içerisinde 128 tankerin daha ihtiyaç duyulan mahallelere ulaştırılması planlanıyor. 700'ü aşkın muhtar ve 2 bin 500'den fazla vatandaşa da yangınla mücadele eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiye istasyonlarına uzak kırsal mahallelerde çıkabilecek yangınlara hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda yangın söndürme tankerleri dağıtan ABB, muhtarlar ve vatandaşlara da tanker kullanımı ve yangınlara ilk müdahale konusunda eğitimler veriyor.

Kırsal mahallelerde yangınlara hızlı müdahale edilmesini amaçlayan proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan muhtarlar ve belirlenen vatandaşlara yangın söndürme tankerleri teslim ediliyor. Bugüne kadar 546 yangın söndürme tankerini kırsal mahallelere ulaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı içerisinde 128 tankeri daha dağıtmayı planlıyor.

2 BİN 500'DEN FAZLA VATANDAŞA YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Yangınlara ilk müdahalenin etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla muhtarlar ve vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları da devam ediyor. Son olarak Sincan'ın Beyobası Mahallesi'nde düzenlenen programında 20 kişiye yangın söndürme tankeri kullanımı ve yangın eğitimi verildi. Ankara İtfaiyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde şimdiye kadar 700'ü aşkın mahalle muhtarı ile 2 bin 500'den fazla vatandaş yangınla mücadele konusunda bilgilendirildi.

HEDEF CAN VE MAL KAYBINI AZALTMAK

Ankara İtfaiyesi ANİTEM Eğitmeni Yasin Can, bugüne kadar dağıtılan 546 tankere ek olarak bu yıl 128 tankerin daha dağıtılacağını belirtti. Can, "Yangınlara müdahale tankerimizin temel amacı köylerimizdeki can ve mal kaybını en aza indirebilmek ya da tamamen ortadan kaldırabilmektir. Yangına hızlı şekilde müdahale eden vatandaşlarımız, profesyonel itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yangının büyümesini ve daha fazla zarar vermesini engelleyebilecektir. Tankerlerimiz 3 ton su kapasitesine sahip. Anız yangınlarına doğrudan müdahale edebilecek donanımın yanı sıra 40 metre hortum ve lans sistemi bulunmaktadır. Bu sayede ikametgah, anız ve orman yangınlarının başlangıç aşamalarında etkili müdahale sağlanabilecektir" dedi.

Sincan Beyobası Mahallesi Muhtarı Ali Sait Yücetürk, yangın söndürme tankerinin kısa sürede mahallelerine ulaştırıldığını belirterek verilen eğitimlerin de oldukça faydalı olduğunu söyledi. Yücetürk, "Yangın tankeri başvuru sürecim çok kısa sürdü. 2-3 aylık bir sürede tankerimizi aldık. Eğitimler çok iyi geçti, bunun için Ankara İtfaiyesi'ne teşekkür ederiz. Geldiler bize her şeyi anlattılar, tatbikatını da yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.