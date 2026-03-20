ABB'den Ramazan Kampanyasına 18 Milyon Lira Destek

20.03.2026 12:25
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine 18.4 milyon lira yardım yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), "ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin" sloganıyla başlattığı, "Fitre-Fidye ver", "Koli ver" ve "Su ver" kampanyaları kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 18 milyon 394 bin 970 lira destek sağlandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Hadi Ramazan'ın bereketini birlikte çoğaltalım. Bayram Ankara'da yaşayan herkes için bayram olsun" çağrısıyla başlatılan, "Fitre-Fidye Ver", "Koli Ver" ve "Su Ver" kampanyaları binlerce aileye ulaştı.

ABB'nin "ramazan ayının bereketi her sofrada hissedilsin" sloganıyla başlattığı "Fitre-Fidye ver" kampanyası kapsamında 42 bin 604 fitre ve fidye verildi.

Hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin Başkent kartlarına toplam 10 milyon 598 bin 171 lira yatırıldı.

Ramazan ayı boyunca sürdürülen "Koli ver" kampanyası kapsamında ise Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası işbirliğiyle hazırlanan toplam 7 milyon 796 bin 799 lira tutarında 5 bin 981 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su ver" kampanyasıyla da sosyal destek alan vatandaşların askıdaki su faturaları ödendi.

Kampanyalar kapsamında toplamda 18 milyon 394 bin 970 liralık destek sağlandı.

Kaynak: AA

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
