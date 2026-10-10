ABB, Mansur Yavaş'ın başka partilere katılacağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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ABB, Mansur Yavaş'ın başka partilere katılacağı iddialarını yalanladı

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ABB, Mansur Yavaş\'ın başka partilere katılacağı iddialarını yalanladı
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ABB Basın Birimi, Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha açıkladı. Açıklamada, iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirildiği belirtilerek kamuoyunun bunlara itibar etmemesi istendi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Birimi'nden yapılan açıklamada "ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.

ABB Basın Birimi tarafından, 23 Eylül'de CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam eden Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür. 'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir. Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz."

Kaynak: ANKA
Mansur YavaşPolitikaGüncelSon Dakika

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