ABB Meclisi Toplandı: Özür ve Gazetecilere Yasak

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, kasım ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonundaki toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, 7 Kasım'daki toplantıda, "konserlere yapılan ödemeler" konusu nedeniyle çıkan kavgayı anımsatarak, "Hiçbirimizin tasvip etmeyeceği o çirkin görüntüleri yaşamamayı benim gibi bütün arkadaşlarımın da yürekten temenni etmiş olduğuna inanıyorum. AK Parti Grubu üyesi arkadaşlarımızdan da benim ifadelerimi, maksadını aşan ifade olarak algıladıkları için, onları da kırıp üzdüğümüz için bütün Meclisin huzurunda özür diliyorum." dedi.

Toplantı, Meclis üyelerinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yaptıkları konuşmanın ardından toplantı sona erdi.

Belediye Meclisine gazeteciler alınmadı

Öte yandan ABB Meclisini takip etmek isteyen gazeteciler, Belediye Meclis Konferans Salonu'na alınmadı.

Belediye yetkilileri, basın mensuplarının sosyal medya hesaplarındaki canlı yayından toplantıyı takip edebileceklerini bildirdi.