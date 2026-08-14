(ANKARA) - ABB Meclisi'nde oy birliğiyle otobüs bilet ücretlerine yüzde 14,30 artış yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada "Tam bilet 35 TL'den 40 TL'ye, öğrenci bileti 17,50 TL'den 20 TL'ye, öğretmen bileti ise 26 TL'den 30 TL'ye yükselmiştir. Ayrıca Öğrencilerin kullandığı 'sınırsız biniş abonman' ücreti ise 650 lira olmuştur. Artış, 23 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacaktır" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ABB Meclisi'nde oy birliğiyle otobüs bilet ücretlerine yüzde 14,30 artış yapıldığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara'da toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir biçimde devam ettirilebilmesi amacıyla toplu taşıma ücretlerinde artış yapılması zorunlu hale gelmiştir. 2026 yılı Ocak ayından bugüne kadar toplu taşımanın temel gider kalemlerinde ciddi artışlar yaşanmıştır. Ocak ayında yaklaşık 50 TL olan motorinin litre fiyatı, bu akşam yapılması beklenen zam öncesinde 80,90 TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde otobüslerin yedek parça maliyetleri yüzde 31,90, zorunlu mali trafik sigortaları yüzde 54,73 oranında artmıştır. Tüm bu maliyet artışlarına bağlı olarak bilet ücretlerine yüzde 14,30 artış yapılmıştır.

"TAM BİLET 35 TL'DEN 40 TL'YE YÜKSELMİŞTİR"

Buna göre tam bilet 35 TL'den 40 TL'ye, öğrenci bileti 17,50 TL'den 20 TL'ye, öğretmen bileti ise 26 TL'den 30 TL'ye yükselmiştir. Ayrıca öğrencilerin kullandığı 'sınırsız biniş abonman' ücreti ise 650 lira olmuştur. Artış, 23 Ağustos tarihinden itibaren uygulanacaktır. Karar belediye meclisinde 'oy birliği' ile kabul edilmiştir. Ankara'da başlattığımız sosyal destek alan ailelerimize 'ücretsiz ulaşım desteğimiz' ise devam edecektir. Bu destekten yararlanan kişi sayısı Ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 100 bine ulaşmıştır. Ayrıca sosyal destek alan ailelerimizin öğrenci çocukları da ücretsiz taşınmaya devam edecektir. Bu rakam da yaklaşık 40 bindir."