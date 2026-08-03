Abbas: Filistin Meclis Seçimleri 2026'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Meclis seçimlerinin daha önce belirlenen takvim doğrultusunda 28 Kasım 2026'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık Merkezi'nde Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Rami el-Hamedallah'ı kabul etti.

Görüşmede Hamedallah, Abbas'a seçimler için yürütülen teknik ve lojistik hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Bu hazırlıklar kapsamında seçmen kayıtlarının güncellendiği, oy verme merkezlerinin seçime hazır hale getirildiği ve seçim sürecine ilişkin düzenlemelerin tamamlandığı kaydedildi.

Hamedallah, Komisyonun seçimlerde şeffaflığı ve dürüstlüğü sağlamak amacıyla ilgili taraflarla koordinasyon içinde ve belirlenen takvime uygun olarak görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

Merkezi Seçim Komisyonuna tam destek verdiğini yineleyen Abbas, Komisyonun görevini yerine getirirken bağımsız hareket ettiğini vurguladı.

Abbas, ulusal birliğin güçlendirilmesi, siyasi çoğulculuk ve demokrasi ilkelerinin pekiştirilmesinin hedeflendiği parlamento seçimlerinin şeffaf bir ortamda başarıyla gerçekleştirilmesi için ortak çaba gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 9 Temmuz'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimleri için 28 Kasım 2026 tarihini belirlemişti.