Abbas'tan Arap ülkelerine mali destek çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abbas'tan Arap ülkelerine mali destek çağrısı

12.07.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap ülkelerine, Filistin'e ve halkına yönelik mali sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap ülkelerine, Filistin'e ve halkına yönelik mali sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'ye, İsrail'in Filistin halkına yönelik süren saldırıları ve Filistin davasındaki son gelişmeler hakkında mesaj gönderdi.

Abbas mesajında, "Filistin halkının direnişine destek için Arap finansal güvenlik ağının aktif hale getirilerek Filistin devletinin bütçesinin desteklenmesi" talebinde bulundu.

Filistin halkının, Doğu Kudüs dahil Gazze ve Batı Şeria'daki toprak mücadelesine dikkati çeken Abbas, İsrail'in devam eden saldırıları ile politikalarına karşı bu desteğin "Arap sorumluluğunun bir gereği" olduğunu vurguladı.

Arap finansal güvenlik ağı

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirilmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat 2019'da, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Mahmud Abbas, Orta Doğu, Filistin, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abbas'tan Arap ülkelerine mali destek çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı
Bahamalar’da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti Bahamalar'da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: “Gözün aydın“ diyerek müjdeyi verdiler 40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: "Gözün aydın" diyerek müjdeyi verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar

19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
19:13
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 20:20:41. #7.12#
SON DAKİKA: Abbas'tan Arap ülkelerine mali destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.