Abbas'tan Arap ülkelerine mali destek çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap ülkelerine, Filistin'e ve halkına yönelik mali sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi'ye, İsrail'in Filistin halkına yönelik süren saldırıları ve Filistin davasındaki son gelişmeler hakkında mesaj gönderdi.

Abbas mesajında, "Filistin halkının direnişine destek için Arap finansal güvenlik ağının aktif hale getirilerek Filistin devletinin bütçesinin desteklenmesi" talebinde bulundu.

Filistin halkının, Doğu Kudüs dahil Gazze ve Batı Şeria'daki toprak mücadelesine dikkati çeken Abbas, İsrail'in devam eden saldırıları ile politikalarına karşı bu desteğin "Arap sorumluluğunun bir gereği" olduğunu vurguladı.

Arap finansal güvenlik ağı

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirilmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat 2019'da, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.