Abbasiyyin Stadyumu'nda Dramatik Dönüşüm - Son Dakika
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Abbasiyyin Stadyumu'nda Dramatik Dönüşüm

28.06.2025 11:16
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Suriye'deki savaşın izleri, Abbasiyyin Stadyumu'nda ve spor altyapısında derin bir tahribat yarattı.

MUHAMMED KARABACAK/ÖMER KOPARAN - Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle halk hareketleri başladığında uluslararası maçlara ev sahipliği yapan Abbasiyyin Stadyumu'nu askeri üsse çeviren devrik Beşşar Esed rejiminin geride bıraktığı yıkım, halen stadyumun sahasında bulunan havan ve top mermileriyle gözler önüne seriliyor.

Kent merkezini devrik rejime karşı ayaklanan Kabun, Cobar ve Zemelka mahallelerine bağlayan konumuyla Abbasiyyin Stadyumu, stratejik açıdan özel önem taşıdı.

1957'de inşa edilen ve Suriye'nin en eski stadyumu olan Abbasiyyin, 2011'de özgürlük talebiyle halk hareketleri başladığında devrik Esed rejiminin en sert askeri önlemler aldığı noktalardan biri haline geldi.

Spor merkezi olması gerekirken devrik rejim tarafından orduya tahsis edilen stadyuma topçu bataryaları yerleştirilerek başta Doğu Guta bölgesinde yer alan Kabun, Cobar ve Zemelka mahalleleri bombalandı.

Abbasiyyin Stadyumu'nun harabeye dönen sahası ve deposu, bugün hala içeride bulunan mayın, topçu bataryalarının siperleri, havan ve top mermileri ve bunlardan kalan parçalarla rejimin verdiği tahribatın izlerini taşıyor.

Eski Suriye Milli Futbol Takımı oyuncusu Nebil el-Suhni, AA muhabirine, Abbasiyyin Stadyumu'nun 2011 öncesinde Şam ve Suriye tribünleri için güzel ve unutulmaz anlara sahne olduğunu anlattı.

Suriye Ligi'nde birçok takımda forma giydiğini belirten Suhni, 2012'den bu yana hizmet dışı kalan stadyumun askeri kışlaya dönüştürülmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Abbasiyyin Stadyumu'nda birden fazla final maçının oynandığını dile getiren Suhni, "3 final kupası oynadık. Stadyum doluydu ve dramatik maçlar oynanmıştı. Kesinlikle özel bir atmosferi vardı. Cumhuriyet Kupası gibi en güzel finallerden biriydi ve bugüne kadar insanlar bunu unutmadı." ifadelerini kullandı.

"Stadyum, masum insanların bombalandığı bir yere dönüştürüldü"

Devrik Esed rejiminin, stadyumu askeri karargahın yanı sıra geçici tutuklama merkezi olarak da kullandığını ifade eden Suhni, "Stadyum, masum insanların bombalandığı bir yere dönüştürüldü. Stadyumda kaç kişinin hayatını kaybettiğini veya buradan yapılan bombardımanla kaç kişinin öldüğünü kimse bilmiyor." dedi.

Eski futbolcu Suhni, benzer durumun birçok stadyumda yaşandığına işaret ederek, "El-Cela ve El-Feyha Stadyumu hariç, spor tesislerinin büyük bölümü savaş ve baskı için kullanıldı. Bu durum, hem insanlara hem de bölgeye büyük zarar verdi." diye konuştu.

Halihazırda stadyumun sahasında patlayıcı ve kullanılmayan mühimmatın bulunmasının tehlike arz ettiğini belirten Suhni, "Bütün spor altyapısı hizmet dışı. Stadyum artık neredeyse bitti. Bu yüzden yeniden inşa edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Spor altyapısını ülkeye yakışır şekilde restore edeceğiz"

Bugünün en öncelikli konularından olan altyapının yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Suhni, "Spor altyapısını ülkeye yakışır şekilde restore edeceğiz. Sadece ülke için değil, fedakarlık yapan insanlar adına da yapılacak bir çalışma olacak." dedi.

Suriye'nin halihazırda güvenli ülke haline geri dönmesi için yardım elini uzatacak insanlara ihtiyacının olduğunu kaydeden Suhni, "Allah'ın izniyle bu konu üzerinde çalışma sürecindeyiz. Altyapı meselesi için Spor Bakanı, komşu ve Körfez ülkeleri ile görüşüyor. Yardım elini uzatan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Suriye'nin spor geleceğinde yeniden güzel anılar biriktirileceğini söyleyen Nebil el-Suhni, "Biz futbolu bıraktık ama bizden sonraki nesiller bu güzel günleri yaşayacaklar. Allah'ın izni ve lütfuyla, Suriye tekrar güzel günlere dönecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Politika, Güncel, Futbol, Suriye, Kültür, Spor, Son Dakika

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