ABD, 226 Venezuelalı Göçmeni Sınır Dışı Etti

ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen Venezuelalı 226 düzensiz göçmen daha ülkesine döndü.

Venezuela devlet televizyonu VTV'ye göre, Texas eyaletinden kalkan ABD hava yolu şirketine ait uçak, 226 göçmeni başkent Caracas yakınlarındaki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Göçmenleri havalimanında, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores karşıladı.

Flores, göçmenler arasındaki 2 yaşındaki Maikelys Espinoza'yı kucaklayarak, annesi ve büyükannesiyle devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te ağırladı.

Devlet Başkanı Maduro, burada yaptığı açıklamada, küçük Espinoza'nın ABD'de annesinden koparıldığını ve ailenin sınır dışı edildiğini hatırlattı.

Küçük kızın ailesine kavuşması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Maduro, "İnsanın her şeyin değerli olduğunu hissettiği bir günde, gösterilen tüm çabalar için Başkan Trump'a ve özel temsilcisi Richard Grenell'e teşekkür etmeliyim." ifadesini kullandı.

Maduro ve eşi Flores, aileyle bir süre sohbet ettikten sonra küçük kız Espinoza'ya çeşitli hediyeler verdi.

Maduro, konuya ilişkin dünkü açıklamasında, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün sessizliğini görmek üzücü. Bu, suç ortağı bir sessizliktir, korkakça bir sessizliktir. Size bunun sözünü veriyorum, er ya da geç o çocuğu annesine geri getireceğiz. Sessizliğin olmadığı tek yer, Venezuela'nın annelerinin ve büyükannelerinin kalpleridir." diye konuşmuştu.

Arizona'da Venezuelalı bir göçmen aile, küçük bir trafik ihlali sonrası gözaltına alınmıştı. Anne ve iki çocuğu hızlıca Meksika'ya sınır dışı edilirken, 2 yaşındaki kızları ABD'de kalarak ailesinden ayrılmıştı.