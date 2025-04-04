ABD, 313 Venezuelalıyı Sınır Dışı Etti

KARAKAS, 4 Nisan (Xinhua) -- ABD'den sınır dışı edilen 313 Venezuelalı göçmeni taşıyan bir uçak, Venezuela'nın başkenti Karakas'a ulaşarak Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello başkanlığındaki hükümet heyeti tarafından karşılandı.

Cabello, Meksika'dan hareket eden uçakta 6'sı refakatsiz olmak üzere 151 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Cabello, uçuşların Venezuela'nın vatandaşların devlet desteğiyle geri dönmelerine yardımcı olmak için bir hükümet girişimi olan Vatana Dönüş Planı'nın bir parçası olduğunu söyledi.

Cabello, perşembe günkü uçuşla birlikte ülkelerine geri gönderilen toplam Venezuelalı göçmen sayısının 1.610'a ulaştığını ve içlerinden herhangi birinin Washington'un iddia ettiği gibi Tren de Aragua suç örgütüyle bağlantısı olmadığını da sözlerine ekledi.

Venezuela ve ABD geçtiğimiz ay belgesi olmayan Venezuelalılar için geri dönüş uçuşlarını yeniden başlatma konusunda anlaşmıştı.

Anavatana Dönüş Planı, 2018 yılında uygulamaya konulduğundan bu yana yaklaşık 1 milyon Venezuelalının vatanlarına dönüşünü kolaylaştırdı.