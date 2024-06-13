ABD Adalet Bakanı Garland'a karşı 'Kongre'yi tahkir' oylaması yapıldı

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ABD Temsilciler Meclisinde, "gizli belgeler" davasında Başkan Joe Biden'ın federal müfettişlerle yaptığı görüşmenin ses kayıtlarını vermeyi reddettiği gerekçesiyle Adalet Bakanı Merrick Garland aleyhine "Kongre'yi tahkir" oylaması yapıldı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisindeki 216 üye Adalet Bakanı Garland'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması yönünde oy kullandı. 207 üye ise buna karşı çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, kendi soruşturmasını yürütmek için hangi malzemelere ihtiyacı olduğunu belirlemenin "yürütme organının değil Kongre'nin görevi" olduğunu söyledi. Johnson, Kongre'nin yasal mahkeme celplerine uymayı reddetmenin, sonuçları olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, " Beyaz Saray'ın, Başkan'ın açıklamalarını büyük ölçüde değiştirdiği bilindiğinden komiteler yazılı transkriptlerin doğruluğunu teyit etmek için ses kayıtlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu basit bir mesele. Elimizde yazılı metin var ama ses kaydına da ihtiyacımız var." dedi.

Adalet Bakanı Garland ise Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin bu adımının "ciddi bir Kongre yetkisini partizan bir silaha dönüştürdüğünü" savundu.

Garland, "Bugünkü oylama anayasal güçler ayrılığını, Adalet Bakanlığının soruşturmalarını koruma ihtiyacını ve Komitelere sağladığımız önemli miktardaki bilgiyi hiçe saymaktadır. Bu bakanlığı, çalışanlarını ve demokrasimizi savunmaya yönelik hayati misyonu her zaman savunacağım." diye konuştu.

Biden'ın ofis ve evinden çıkan gizli belgeler

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, Biden'ın Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge" bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

21 Ocak'ta ise Biden'in Senato'da ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belge daha bulunmuştu. Adalet Bakanlığı, belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili savcı Robert Hur'u atamıştı.

Biden'dan önce FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Savcı Hur, 9 Şubat'taki raporunda, Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu ancak hem soruşturmadaki işbirliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle Biden'a yönelik suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.