ABD Adalet Bakanlığı, Beyaz Saray erişiminin ayrıcalık olduğunu savundu

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın "ulusal güvenlik gerekçesiyle" CNN, MS NOW ve Politico gibi medya kuruluşlarının Beyaz Saray'ın bazı bölümlerine erişimini engelleyebileceğini belirtti.

Trump'ın, CNN, MS NOW ve Politico'nun muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklamasına karşı bu kuruluşların açtığı dava kapsamında Adalet Bakanlığı başkent Washington'daki federal mahkemeye belge sundu.

"Beyaz Saray'a erişim bir ayrıcalıktır, hak değildir." ifadesi kullanılan belgede, Trump'ın Beyaz Saray kompleksi içindeki Oval Ofis gibi bazı bölgelere gazetecilerin erişimini, ulusal güvenlik bilgilerinin korunması amacıyla kontrol edebileceği savunuldu.

Belgede, "En azından hükümet, bakış açısına dayalı ayrımcı nedenlerle dahi olsa, gazetecilerin Oval Ofis gibi başkanlık makamına ait kısıtlı alanlara erişimini kontrol edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Trump'ın söz konusu medya kuruluşlarının "ulusal güvenliği tehdit eden bir dizi habercilik faaliyetine imza attığını" tespit ettiği öne sürülen belgede, "Bu tür haberler doğrudan ulusal güvenlik endişelerine yol açmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Erişim kısıtlamasına haberler gerekçe gösterildi

Belgede CNN, MS NOW ve Politico'ya gönderilen mektuplara da yer verilerek bu kuruluşların yayımladığı çeşitli haberler erişim kısıtlamasının gerekçeleri arasında gösterildi.

Buna göre, CNN'e gönderilen mektupta, Trump'ın balo salonunun altında "çok gizli" bir sığınak inşa etme planlarına ilişkin haberlerin yanı sıra İran'a saldırılarla ilgili haberler örnek gösterildi. MS NOW'un İran'la gerilim ve bir sızıntı soruşturmasına ilişkin haberleri, Politico'nun da İran, balo salonu ve Rusya yaptırımlarıyla ilgili haberleri eleştirildi.

Bakanlık, bu mektupları, medya kuruluşlarının erişimlerinin engellenmesinden önce kendilerine itiraz etme fırsatı verilmediği yönündeki "usule ilişkin haklarının ihlal edildiği" iddiasına karşı delil olarak sundu.

Başkan Trump, Beyaz Saray'a girişlerini yasaklamıştı

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

Ardından ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN gibi önde gelen televizyon haber kuruluşları, ortak havuz yayınlarını askıya almıştı.