ABD Adalet Bakanlığı GWU'yu Antisemitizmle Suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, George Washington Üniversitesi (GWU) yönetimini "antisemitizme karşı kasıtlı olarak kayıtsız kalmakla" suçladı.

ABD medyasına göre, Adalet Bakanlığının başkent Washington'daki üniversitenin yönetimine gönderdiği mektupta, eğitim kurumunun yetkilileri kampüste antisemitik hareketlere bilerek izin vermekle itham edildi.

Mektupta, üniversite hakkında yapılan soruşturma sonucu, Beyaz Saray'a birkaç kilometre mesafedeki okul kampüsünde, Yahudi ve İsrailli öğrenci ve öğretim görevlilerinin "saldırgan, sert ve yaygın" bir düşmanca ortama maruz kaldığı iddia edildi.

Bakanlığın sivil haklar biriminden sorumlu başsavcısı Harmeet K. Dhillon'un imzasını taşıyan mektupta, "GWU öğrencilerinin Yahudi öğrencilere, öğretim görevlilerine ve çalışanlarına yönelik antisemitik, nefret temelli suistimali tek kelimeyle şok edici. Bu davranış açıkça iğrenç, ahlaksız ve en önemlisi yasa dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, bir yıl önce öğrencilerin ülke genelindeki üniversitelerde, Filistin destekçisi protestolar ve mitingler düzenlediğine de değinildi.

GWU Sözcüsü Shannon McClendon, yaptığı açıklamada, okul hakkındaki iddiaları reddederken, "Eylemlerimiz, antisemitik eylemlerle mücadele etme ve güvenli, saygılı ve hesap verebilir bir ortamı destekleyerek kapsayıcı bir kampüs ortamını teşvik etme taahhüdümüzü açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, en son 29 Temmuz'da California Üniversitesi (UCLA) Los Angeles kampüsü hakkında benzer suçlamalarda bulunmuş, yaklaşık bir hafta sonra da okulun yarım milyar dolardan fazla federal hibesini askıya almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki hükümetin çeşitli kuruluşları, 2024'te ABD üniversitelerinde patlak veren Filistin destekçisi protestoların ardından, Columbia, Yale, Harvard gibi ülkenin seçkin eğitim kurumlarının da arasında bulunduğu pek çok üniversite yönetimine karşı soruşturma açmış, siyasi baskıların yanında maddi kısıtlamalara gitmişti.