ABD Adalet Bakanlığı GWU'yu Antisemitizmle Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD Adalet Bakanlığı GWU'yu Antisemitizmle Suçladı

13.08.2025 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Adalet Bakanlığı, GWU yönetimini antisemitizme kayıtsız kalmakla itham etti.

ABD Adalet Bakanlığı, George Washington Üniversitesi (GWU) yönetimini "antisemitizme karşı kasıtlı olarak kayıtsız kalmakla" suçladı.

ABD medyasına göre, Adalet Bakanlığının başkent Washington'daki üniversitenin yönetimine gönderdiği mektupta, eğitim kurumunun yetkilileri kampüste antisemitik hareketlere bilerek izin vermekle itham edildi.

Mektupta, üniversite hakkında yapılan soruşturma sonucu, Beyaz Saray'a birkaç kilometre mesafedeki okul kampüsünde, Yahudi ve İsrailli öğrenci ve öğretim görevlilerinin "saldırgan, sert ve yaygın" bir düşmanca ortama maruz kaldığı iddia edildi.

Bakanlığın sivil haklar biriminden sorumlu başsavcısı Harmeet K. Dhillon'un imzasını taşıyan mektupta, "GWU öğrencilerinin Yahudi öğrencilere, öğretim görevlilerine ve çalışanlarına yönelik antisemitik, nefret temelli suistimali tek kelimeyle şok edici. Bu davranış açıkça iğrenç, ahlaksız ve en önemlisi yasa dışıdır." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, bir yıl önce öğrencilerin ülke genelindeki üniversitelerde, Filistin destekçisi protestolar ve mitingler düzenlediğine de değinildi.

GWU Sözcüsü Shannon McClendon, yaptığı açıklamada, okul hakkındaki iddiaları reddederken, "Eylemlerimiz, antisemitik eylemlerle mücadele etme ve güvenli, saygılı ve hesap verebilir bir ortamı destekleyerek kapsayıcı bir kampüs ortamını teşvik etme taahhüdümüzü açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, en son 29 Temmuz'da California Üniversitesi (UCLA) Los Angeles kampüsü hakkında benzer suçlamalarda bulunmuş, yaklaşık bir hafta sonra da okulun yarım milyar dolardan fazla federal hibesini askıya almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki hükümetin çeşitli kuruluşları, 2024'te ABD üniversitelerinde patlak veren Filistin destekçisi protestoların ardından, Columbia, Yale, Harvard gibi ülkenin seçkin eğitim kurumlarının da arasında bulunduğu pek çok üniversite yönetimine karşı soruşturma açmış, siyasi baskıların yanında maddi kısıtlamalara gitmişti.

Kaynak: AA

George Washington Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları, Washington, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Adalet Bakanlığı GWU'yu Antisemitizmle Suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü

21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:49
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
09:44
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:33
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
09:19
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
09:16
Türkiye’nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
09:10
Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
09:07
Bu görüntü Türkiye’nin çatısında çekildi Saç ve sakalları dondu
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 02:19:28. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı GWU'yu Antisemitizmle Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.