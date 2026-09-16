ABD anketinde yapay zeka endişesi arttı, katılımcıların yüzde 53'ü ciddi kaygılı
ABD'de yapılan ankete göre, yapay zekanın çevre üzerindeki etkilerinden ciddi şekilde endişe duyanların oranı geçen yılki yüzde 41'den bu yıl yüzde 53'e yükseldi. Katılımcıların yüzde 60'ı veri merkezlerinin sınırlandırılmasını desteklerken, bu merkezlerin elektrik fiyatları ve su kaynakları üzerindeki etkilerinden endişe duyuyor.
ABD'de yapılan ankete göre, yapay zekanın çevre üzerindeki etkilerinden ciddi şekilde endişe duyanların oranı geçen yıla kıyasla artarak yüzde 53'e yükseldi.
AP/NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ile Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü tarafından 7-24 Temmuz tarihlerinde 3 bin 424 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, yapay zeka ve veri merkezlerine ilişkin görüşleri soruldu.
Yapay zekanın çevresel etkilerinden son derece endişeli olduğunu belirtenlerin oranı geçen yıl yüzde 41 iken bu yıl yüzde 53'e çıktı.
Katılımcıların yüzde 60'ı da veri merkezlerinin sayısının sınırlandırılmasını desteklerken, bu merkezlerin kurulduğu bölgelerde elektrik fiyatları ve su kaynakları üzerindeki etkilerinden ciddi endişe duyduğunu belirtti.
Yapay zeka temelli sistemlerin çalışması ve geliştirilmesini sağlayan veri merkezleri, ekipmanların soğutulması için yüksek miktarlarda su ve elektrik harcıyor.
Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarının raporuna göre, veri merkezlerinin 2030'a kadar ABD'nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 11,8'ini oluşturabileceği öngörülüyor.
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