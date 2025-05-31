ABD, Askeri Teknoloji Kaçırma Suçlamasıyla İki Kişiyi Hedef Aldı - Son Dakika
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ABD, Askeri Teknoloji Kaçırma Suçlamasıyla İki Kişiyi Hedef Aldı

31.05.2025 12:25
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ABD, İngiltere ve Çin uyruklu iki kişiyi askeri teknoloji kaçırma ve muhalifi hedef alma suçlarıyla suçladı.

ABD yönetimi, İngiltere ve Çin uyruklu 2 kişiyi, Çin'e askeri teknoloji kaçırmayı planlamanın yanı sıra ABD'li bir muhalifi "hedef almakla" suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından İngiltere ve Çin uyruklu 2 kişiye yönelik hazırlanan iddianame açıklandı.

İddianamede, 43 yaşındaki Çin asıllı Cui Guanghai ve 63 yaşındaki İngiliz asıllı John Miller'a, ABD'nin askeri teknolojisini Çin'e kaçırma girişimi suçlaması yöneltildi.

Söz konusu kişilerin ayrıca, Çin'in politikalarını eleştiren bir kişiyi hedef aldıkları belirtilen iddianamede, "Bu hem ulusal güvenliğimize hem de demokratik değerlerimize yönelik açık bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

Suçlu bulunmaları halinde Cui ve Miller'ın 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken, ABD'de olmayan bu kişilerin ülkeye getirilmesi için Sırbistanlı yetkililerle görüşüldüğü kaydedildi.

Eylemler 2023'te başladı

Dava dosyalarına göre, Cui ve Miller, söz konusu eylemleri gerçekleştirmek üzere Ekim 2023'te henüz Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile çalıştığını bilmedikleri 2 kişiyle iletişime geçmişti.

İddialara göre bu kişilerle, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşıtlığıyla bilinen bir aktivistin protestosunun engellenmesi ve hassas askeri teknolojinin Çin'e kaçırılması konusunda görüşmüşlerdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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