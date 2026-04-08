ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln\'de

CENTCOM, ABD deniz piyadelerini taşıyan bir F-35 uçağının, Umman Denizi'nde USS Abraham Lincoln gemisine indiği anın fotoğrafını paylaştı.

ABD DENİZ PİYADELERİ, GEMİYE İNDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi’nde görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisine iniş yapan bir F-35C savaş uçağının fotoğrafını paylaştı. Deniz piyadelerine ait gelişmiş savaş uçaklarının bölgeye konuşlandırılması, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi yeniden zirveye taşıdı.

Paylaşılan bu fotoğraf, iki ülke arasında Pakistan arabuluculuğuyla sağlanan geçici ateşkesin bozulmak üzere olduğu iddialarını güçlendirdi. Uzmanlar, diplomatik müzakerelerin tıkandığı bir dönemde gelen bu askeri sevkiyatın, Washington’un masadan kalkmaya hazırlandığının somut bir kanıtı olduğunu belirtiyor.