ABD, Bağdat hava sahası ihlalinde Air France ve KLM'ye 425 bin dolar ceza kesti

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçuşları yasakladığı Bağdat çevresindeki hava sahasında, Delta Air Lines'ın uçuş koduyla sefer gerçekleştiren Air France ve KLM'ye toplam 425 bin dolar para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Air France'a 105 bin dolar, KLM'ye 320 bin dolar para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki hava yolu şirketine de gelecekte benzer ihlallerde bulunmaktan kaçınmaları ve bu tür uygulamalara son vermeleri talimatı verildiği aktarıldı.

Air France'ın Nisan 2022-Kasım 2025 döneminde Bağdat Uçuş Bilgi Bölgesi'nde FAA tarafından uçuşların yasaklandığı hava sahasında Delta Air Lines'ın kodunu taşıyan 30'dan fazla uçuş gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, KLM'nin de Ocak 2022-Mayıs 2025 döneminde aynı bölgede 100'den fazla uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, "Trump yönetiminde, ABD kodunu taşıyarak uçuş gerçekleştiriyorsanız, güvenlik kurallarımıza uymak bir seçenek değil, zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Duffy, Bakanlık düzenlemelerine uymayan hava yolu şirketlerini sorumlu tutmaktan çekinmeyeceklerini, yolcu güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirtti.