ABD, Bangladeş'teki geçiş hükümetini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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ABD, Bangladeş'teki geçiş hükümetini memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sırasında Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından geçiş hükümeti kurulacağının duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

06.08.2024 11:50
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ABD, Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sırasında Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından geçiş hükümeti kurulacağının duyurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Bangladeş'teki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miller, Bangladeş'teki durumu yakından takip ettiklerini ve ABD'nin Bangladeş halkının yanında olduğunu belirtti.

Tüm tarafları daha fazla şiddetten kaçınmaya çağırdıklarını dile getiren Miller, "Geçici bir hükümetin duyurulmasını memnuniyetle karşılıyor ve her türlü geçiş sürecinin Bangladeş yasalarına uygun olarak yürütülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Miller, son haftalarda ülkede yaşanan protestolardaki can kayıpları için derin üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Şu anda şiddetin sona ermesini ve hesap verebilirliği desteklemeye odaklanmış durumdayız. Geçici hükümete ilişkin tüm kararlar demokratik ilkelere, hukukun üstünlüğüne ve Bangladeş halkının iradesine saygı çerçevesinde alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını indirmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde hayatını kaybedenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina 5 Ağustos'ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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