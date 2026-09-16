ABD basını, İran saldırılarının üslerdeki hasarını görüntüledi - Son Dakika
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ABD basını, İran saldırılarının üslerdeki hasarını görüntüledi

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CBS News, İran'ın füze ve İHA saldırılarının ABD'nin Orta Doğu'daki mevzilerinde yol açtığı hasara ilişkin yeni fotoğraflar yayımladı. Fotoğraflarda Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde parçalanan bir Boeing E-3 uçağı ile Kuveyt'teki Buehring Kampı'nda hasar gören kışla ve araçlar yer alıyor.

ABD'li yayın kuruluşu CBS News, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucu ABD'nin Orta Doğu'daki mevzilerinde ortaya çıkan hasara ilişkin yeni fotoğraflar yayımladı.

CBS News, isimlerinin açıklanmasını istemeyen ve ABD ordusunda aktif olarak görev yapan askerlerin gönderdiği fotoğrafları yayımladı.

ABD'li asker, CBS News'e yaptığı açıklamada, "Bu, Amerikan halkına aktarılmamış olan üslerimize yönelik ciddi bir hasardır. Orada gözlerimiz kapalı şekilde dururken yüzümüze yumruk yiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li asker, "Bu üsleri savunmuyoruz. Sadece yok olmalarını izliyoruz." dedi.

Fotoğraflar yıkımı gözler önüne seriyor

Yayımlanan bir fotoğrafta, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik İran saldırıları sonucu Boeing E-3 tipi bir uçağın aldığı hasar yansıtılıyor ve uçağın paramparça olduğu görülüyor.

Aynı üsten paylaşılan diğer fotoğraflarda ise hasar gören binalar ve kışlalar yer alıyor.

Başka karelerde ise Kuveyt'teki Buehring Kampı'na yönelik saldırı sonucu kışla ve araçların aldığı hasar gözler önüne seriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD basını, İran saldırılarının üslerdeki hasarını görüntüledi - Son Dakika

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