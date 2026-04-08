ABD Başkan Yardımcısı Vance, Macaristan Ziyaretinde Zelenskiy'i Eleştirdi ve Dış Müdahaleye Karşı Uyardı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Macaristan'ın Mathias Corvinus Koleji'nde düzenlenen panelde konuştu. Panelde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı tehdit ettiği iddialarına ilişkin bir soru alan Vance, 'Bu büsbütün skandal. Müttefik bir ülkenin başbakanını tehdit eden yabancı bir hükümet asla olmamalı' diyerek tepki gösterdi.

Macaristan'da parlamento seçimleri öncesi Orban'a destek için yapılan ziyarette, Vance yabancı müdahale konusuna değindi. AB'nin göçmenlik politikaları nedeniyle Macaristan'ı milyarlarca dolar kesintiyle tehdit etmesini dış müdahale olarak tanımladı ve 'Macar halkı, egemenliğinize yönelik bu saldırıya karşı oy vermelidir' dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak Vance, 'Bazı yönlerden çözülmesi en kolay savaş olacağını düşünmüştük ama en zor olanı oldu' ifadelerini kullandı. Diplomasi çabalarında ilerleme kaydedildiğini belirterek, 'Oldukça iyimserim. Savaş artık mantıklı olmaktan çıktı' diye ekledi.

Avrupa hakkındaki soruya Vance, 'Avrupa'yı kesinlikle seviyoruz' diyerek başladı, ancak enerji politikalarını eleştirdi. 'Avrupalı liderler enerjiyi çok pahalı hale getirdi ve kıtayı daha az güvenli yaptı' dedi.

İran ile ateşkes konusunda Vance, 'İyi gelişmeler olduğunu düşünüyorum' diyerek, kırılgan bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. 'Eğer İranlılar bizimle iyi niyetle çalışmaya istekli ise bir anlaşmaya varabiliriz, aksi takdirde ABD Başkanı'nın şaka kaldıran biri olmadığını görecekler' şeklinde konuştu.