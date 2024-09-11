Biden'dan Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Biden'dan Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Biden, olayın bir kaza olduğunu belirtti ve konuyla ilgili daha fazla bilgi aldığını söyledi.

11.09.2024 00:46
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı??????? aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, İsrail askerlerince öldürülen Eygi ile ilgili soruyu yanıtladı.

Biden, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunu soran basın mensubuna, konuyla ilgili daha detaylı bilgi aldığını belirterek, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onun öldürülmesi hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli." demişti.

İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi'yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti.

İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarılmıştı.

Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'dan Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama - Son Dakika

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