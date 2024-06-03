ABD Başkanı Biden, Hamas'ı ateşkes önerisini kabul etmeye ikna etmeye çalışıyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Hamas'ı ateşkes önerisini kabul etmeye ikna etmeye çalışıyor

ABD Başkanı Biden, Hamas\'ı ateşkes önerisini kabul etmeye ikna etmeye çalışıyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in güncel ateşkes önerisine uygun şekilde sonraki adımı atmaya hazır olduğunu söyledi ve Katar'dan Hamas'ı anlaşmayı kabul etmesi konusunda ikna etmesini istedi. Biden, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes önerisinin Gazze'deki krizi sona erdirecek yol haritası sunduğunu belirtti ve Hamas'ın öneriyi kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Biden'ın bu açıklaması, İsrail'in anlaşmayla ilgili çelişkili açıklamalarına yanıt niteliğinde değerlendirildi.

03.06.2024 23:23
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in güncel ateşkes önerisine uygun şekilde sonraki adımı atmaya hazır olduğunu söyledi ve Katar'dan "anlaşmayı kabul etmesi" konusunda Hamas'ı ikna etmesi ricasında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde önerilen ateşkesle ilgili son durumu değerlendirdiği bildirildi.

Güncel ateşkes anlaşması önerisinin " Gazze'deki krizi sona erdirecek yol haritası sunduğu" konusunda hemfikir olan iki liderden Biden'ın, Hamas'ın öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan, İsrail'in, Hamas'a sunulan anlaşma koşullarında sonraki adımı atmaya hazır olduğunu teyit etti." ifadesine yer verilirken, Biden'ın bu vurgusu, İsrail'den gelen anlaşmayla ilgili çelişkili açıklamalara yanıt niteliğinde değerlendirildi.

Açıklamada, Katar'dan, etkisini kullanarak Hamas'ı anlaşma önerisini kabul konusunda ikna etmesini isteyen Biden'ın, bu süreçteki desteği dolayısıyla da Katar Emiri'ne teşekkür ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hazırladığı 3 aşamalı ateşkes önerisini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı öneri ile kendi taslakları arasında bazı boşluklar olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby ise söz konusu taslağın İsrail'e ait olduğunu ve iki ülke arasında ateşkes teklifi noktasında boşluk olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Hamas'ı ateşkes önerisini kabul etmeye ikna etmeye çalışıyor - Son Dakika

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