ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderlerinden Hamas üzerinde etkilerini kullanmalarını istedi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderlerinden Hamas üzerinde etkilerini kullanmalarını istedi

ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderlerinden Hamas üzerinde etkilerini kullanmalarını istedi

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı görüşmelerde, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması ve rehinelerin serbest bırakılması için bu iki ülkeden Hamas üzerindeki etkilerini kullanmalarını istedi. Biden, Mısır ve Katar liderlerinden ateşkes anlaşması konusunda Hamas üzerindeki etkilerini kullanmalarını istedi ve Hamas'ın masadaki ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Gazze'de hemen ateşkese ulaşılacağını, bölgeye yoğun şekilde insani yardımların gireceğini ve buna mukabil Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakacağını kaydetti.

30.04.2024 06:49
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ABD Başkanı Joe Biden, Mısır ve Katar liderleriyle yaptığı görüşmelerde, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması ve rehinelerin serbest bırakılması için bu iki ülkeden Hamas üzerindeki etkilerini kullanmalarını istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Biden, her iki görüşmede de şu an masada olan ve Mısır ile Katar'ın da katıldığı ateşkes görüşmeleriyle ilgili süreci kapsamlı şekilde ele aldı ve Sisi ile Şeyh Temim'e bu konudaki çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

Hamas'ın masadaki ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Gazze'de hemen ateşkese ulaşılacağını, bölgeye yoğun şekilde insani yardımların gireceğini ve buna mukabil Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakacağını kaydeden Biden, Mısır ve Katar liderlerinden ateşkes anlaşması konusunda Hamas üzerindeki etkilerini kullanmalarını istedi.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

Ateşkes anlaşması süreciyle ilgili olarak Mısır basını, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderlerinden Hamas üzerinde etkilerini kullanmalarını istedi - Son Dakika

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